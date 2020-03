Nelle ultime ore, a Barcellona sono state arrestate 8 persone per trasgredito le disposizioni organizzando un’orgia. Mentre tutta la Spagna è stata posta in isolamento per contenere la diffusione del Coronavirus, i protagonisti hanno organizzato un appuntamento in pieno centro, appartamento confortevole, una trentina di invitati. E un po’ di droga: cocaina ed ecstasi. Ma contrariamente alle intenzioni dei partecipanti, non c’è stato un lieto fine. La polizia, dopo una soffiata, ha fatto un blitz nell’appartamento e arrestato 8 persone.