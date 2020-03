Secondo quanto riportato da “Repubblica”, nelle ultime ore sono state diffuse le orribili immagini dell’Ospedale “Infanta Leonor” di Madrid. C’è chi si trova seduto senza rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro dagli altri e c’è anche chi, in attesa di essere visitato o ricoverato, viene addirittura “sistemato” a terra nei corridoi. E’ la difficile situazione che si verifica a Madrid, in Spagna, all’ospedale Infanta Leonor, in seguito all’emergenza coronavirus. Secondo i media locali, il momento di massima affluenza si è verificato durante la notte tra il 20 e il 21 marzo 2020, quando si sono presentati un numero di pazienti superiore alla disponibilità dei posti letto presenti all’interno della struttura.