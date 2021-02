I più veloci e meno ubriachi sono riusciti a nascondersi negli armadi e sotto i letti. Gli altri sono stati trovati che barcollavano tra le camere e la cucina in cerca di un nascondiglio: ma ormai la polizia era entrata e sono stati tutti multati per violazione delle norme anti-Covid.

Ventotto ragazzi spagnoli, come riporta “IlMessaggero.it”, hanno dato una mega festa nell’appartamento adibito a casa vacanza: musica, alcol e danze in piena emergenza Coronavirus, giocando poi a nascondino con i poliziotti arrivati sul posto dopo una segnalazione dei vicini di casa che hanno sentito per ore i rumori di una festa e visto dalle finestre illuminate un continuo viavai.





È successo poco dopo la mezzanotte in via Sannio a Roma, nel quartiere Appio.