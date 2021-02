Coronavirus Italia: punta la pistola a un passante che ha la mascherina abbassata - denunciato

Ha intimato a un passante di indossare la mascherina puntandogli contro la pistola. E’ successo ieri a Bologna in via Protti (zona Mazzini) dove, per evitare il peggio, è intervenuta una volante del commissariato Pontevecchio.

L’episodio è accaduto intorno alle 17 al culmine di una lite tra due uomini. I poliziotti sono arrivati chiamati dalla vittima della minaccia, un italiano di 50 anni, che appena visti gli agenti ha indicato loro l’uomo che gli aveva puntato contro l’arma.

La lite, come riporta “Repubblica.it”, è nata perché i due si erano incrociati per strada mentre la vittima aveva la mascherina momentaneamente abbassata, non essendoci nessuno a distanza ravvicinata.

Il 63enne prima lo ha redarguito per il suo comportamento, innescando la lite tra i due, e ha poi estratto la pistola, regolarmente detenuta. Puntandogliela contro gli ha quindi ordinato di mettere la mascherina, per poi allontanarsi. I poliziotti hanno riportato la calma, sequestrato l’arma e denunciato l’uomo per minacce gravi e aggravate.