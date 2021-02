Il direttore generale del Catanzaro Diego Foresti è stato ospite di “Studio Giallorosso”.

Queste le sue parole: «Peccato. Quella con la Casertana è stata la migliore prestazione dell’anno al “Ceravolo”, superiore anche a quella contro il Teramo, ma le tante occasioni prodotte giocando non sono state finalizzate. Lì è mancato indubbiamente qualcosa e bisognerà porci rimedio urgentemente in questi giorni anche perché davanti alle aquile si profila un calendario tosto e ricco di impegni decisivi. Sono tutti scontri diretti e dovremo affrontarli per recuperare punti.





L’obiettivo è sempre conquistare una posizione utile per i playoff. Arrivarci tra i primi quattro consentirebbe di saltare almeno un turno, terzi o secondi sarebbe ancora meglio. Fin quando la matematica non condanna, bisogna crederci».