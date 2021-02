Il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani alle 12:30, contro il Catanzaro allo stadio “Renzo Barbera”.

Queste alcune sue parole: «Kanouté? E’ un giocatore importante per noi, un punto fermo e un titolare, ha quasi sempre giocato e nelle ultime due è entrato. Ci sono anche giocatori che stanno facendo bene e sgomitano per lo spazio.





L’assenza di Valente apre possibilità per tanti. Diciamo che abbiamo una carta in più e basta. E’ importante per noi».