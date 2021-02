Il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani alle 12:30, contro il Catanzaro allo stadio “Renzo Barbera”.

Queste alcune sue parole: «Lucca? Mi hanno detto che da qualche settimana ha 100 padri. Adesso tutti lo avevano visto, tutti ne erano sicuro ma nessuno lo faceva giocare. La sovraesposizione è quasi mediatica che altra. lui dentro lo spogliatoio è lo stesso e lo prendiamo in giro per i gol che ha fatto, ma lui vive serenamente. Con lui parlo tanto perché in carriera ho avuto giocatori del genere.

Lui deve pensare a giocare e divertirsi penando poco al suo futuro. se pensa al futuro perde quella che è la realtà. Lo dico spassionatamente che i giornalisti da questo punto di vista possono dargli una mano. l’ho definito fdp e ad oggi lo penso ancora, ma ha la testa sulle spalle».