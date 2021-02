Il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani alle 12:30, contro il Catanzaro allo stadio “Renzo Barbera”.

Queste alcune sue parole: «Partita di domani definitiva maturazione? Non mi va di parlare di questo perché poi non va come desideri. Abbiamo imboccato la strada giusta e dobbiamo capire che ci possono essere momenti di difficoltà durante gare e dobbiamo essere bravi a superarli.





La squadra ha maggiore consapevolezza, è matura non so se al punto giusto. dico che la partita di domani è importante di per sé per i 3 punti ma deve farci capire a che punto siamo. giochiamo contro una squadra matura e di categoria. E’ un bel banco di prova e sono strasicuro che faremo una grandissima partita».