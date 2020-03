Morto a 34 anni a causa del coronavirus. Stando a quanto riferito da “Repubblica.it”, si tratta di un giovane nato a Cave, in provincia di Roma, ma residente da tempo nella capitale è venuto a mancare nella notte al policlinico Tor Vergata. Emanuele Renzi, così si chiama la vittima, è venuto a mancare dopo aver passato quattro giorni in terapia sub-intensiva. La salma sarà sottoposta ad autopsia allo Spallanzani. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il sindaco di Cave, Angelo Lupi. “Apprendiamo con profondo dolore – scrive il primo cittadino del comune a 50 chilometri da Roma – della notizia della scomparsa del nostro giovane concittadino colpito dal Covid-19. A nome di tutta la città di Cave siamo vicini ai familiari a cui si esprime sentito cordoglio”. Un dolore a cui si sono uniti centinaia di conoscenti, tutti stretti attorno ai genitori. In basso il post in quesione.