Un bimbo appena nato è ricoverato presso la Rianimazione Pediatrica dell’ospedale materno-infantile Salesi di Ancona, nella stanza di isolamento a pressione negativa, dopo che il tampone nasale ha dato esito positivo al coronavirus. Si tratta del primo caso nelle Marche di neonato con infezione da Covid-19. Il bambino è nato dieci giorni fa in un altro ospedale della regione ed è stato trasferito due giorni dopo al Salesi, dove ha subito un trattamento chirurgico a carico del tratto gastrointestinale. Si trova in Rianimazione pediatrica per il decorso post operatorio e non per la positività. Durante il ricovero è stato sottoposto al tampone, che ha dato esito positivo. Attualmente, fa sapere l’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, le condizioni cliniche appaiono stabili e soddisfacenti. Il neonato viene sottoposto a monitoraggio clinico/strumentale, controlli ematologici, nutrizione parenterale e terapie mediche.