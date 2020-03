Due anziani che avevano gravi patologie e positivi al coronavirus sono morti oggi in Sicilia. Stando a quanto riferito da “Ansa.it”, la Regione siciliana ha precisato che si tratta di un uomo di 84 anni deceduto all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania e di una donna di 86 anni morta nell’Umberto I di Enna. Entrambi, affetti da altre molteplici gravi patologie, erano risultati positivi al Covid-19. Intanto un medico dell’ospedale Gravina di Caltagirone è risultato positivo al Covid-19. Sono state attivate immediatamente tutte le misure di sanificazione e contenimento previste, dice l’Asp catanese. Tutto il personale del Presidio verrà sottoposto al test per il Covid-19. Grazie alle procedure di contenimento disposte in occasione dei precedenti accertamenti, è stato possibile verificare questo nuovo contagio. Il medico, in isolamento domiciliare, è in buone condizioni di salute.