Brutte notizie per il conduttore televisivo, Carlo Conti. Infatti il volto noto in tv è stato ricoverato per Coronavirus all’Ospedale Careggi di Firenze.

Il conduttore aveva annunciato attraverso il suo profilo Instagram di essere peggiorato, e adesso è arrivato il ricovero in Ospedale.





Le sue condizioni ora non sono più compatibili con l’isolamento domiciliare