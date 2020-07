Come si legge su “Teleclubitalia” torna l’incubo coronavirus anche in Irpinia. Una donna di Moschiano (Avellino) dà alla luce il suo bambino a Napoli e si scopre positiva al tampone per il coronavirus. La partoriente è una ragazza di 32 anni della Romania. Una vicenda che ricorda da vicino quella di Mondragone: anche qui un focolaio fu scoperto dopo che una donna dell’Est, quella volta proveniente dalla Bulgaria, aveva partorito nell’ospedale di Sessa Aurunca.