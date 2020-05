Il Test rapido salivare (Trs) che può rilevare in pochi minuti la presenza del Coronavirus sarà presto disponibile. Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, sarà un nuovo strumento che può essere utile nella fase 2 dell’emergenza, per la riapertura in sicurezza delle attività sociali e produttive. Su una piccola striscia di carta assorbente si applica qualche goccia di saliva diluita con una soluzione apposita e da tre a sei minuti si ottiene il risultato: una banda se il soggetto è negativo, due bande se è positivo.