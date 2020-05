Problemi per il Newell’s Old Boys. Secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb.com”, la FIFA ha stabilito che il club di Rosario non potrà acquistare giocatori per le prossime tre finestre di mercato. Questo perché la società non avrebbe pagato la somma accordata con i cileni dell’O’Higgins per il trasferimento di Cristian Insaurralde. Il club argentino è pronto a fare ricorso e ha sottolineato come lo stesso abbia denunciato alla FIFA casi di mancati pagamenti ricevuti, citando il caso i Ezequiel Ponce. Il giocatore fu acquistato dalla Roma e il Newell’s si aspetta 2,5 milioni di euro.