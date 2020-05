Prenderà il via Venerdì 8 maggio il primo Campionato Sperimentale Esports riservato alle società che disputano la serie D. Le società partecipanti, come riporta “Notiziariocalcio.com”: Grosseto, Ostia Mare, Taranto, Virtus Bolzano, Bitonto, Torres, Vastese, Turris, Trastevere, Sanremese, Savoia, Mantova, Acr Messina, Chieri, Palermo, Lucchese, Recanatese, Pro Sesto, Mestre, Foligno. Ci saranno round da 20 squadre ciascuno in un girone unico all’italiana, con partite di sola andata (19 in totale). Al termine del girone la prima classificata sarà dichiarata vincente della regular season e sarà qualificata direttamente per la semifinale del torneo. La seconda classificata al termine della regular season accederà alla semifinale, che si disputa in gara doppia con la regola dei gol in trasferta.