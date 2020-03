“La Premier League potrebbe essere sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus e il Liverpool rischia così di veder sfumare la vittoria dell’agognato titolo”. Così hanno titolato le principali testate inglesi nei giorni scorsi. Di questo e non solo ha parlato il manager dei Reds Jurgen Klopp alla vigilia della sfida contro il Chelsea valida per gli ottavi di FA Cup, soffermandosi anche sulla prima sconfitta in campionato. Di seguito le sue parole: «I tifosi del Liverpool non sono così stupidi da credere a queste cose (ride, ndr). Abbiamo giocato 44 partite di fila in Premier League senza subire sconfitte. È semplicemente qualcosa di incredibile. Incredibile. L’ultima sconfitta (il 3 gennaio 2019, ndr) era quello col Manchester City, arrivata per 11 millimetri (Stones fece un salvataggio sulla linea miracoloso e il pallone non varcò la linea bianca per 11 millimetri, ndr). Se non avessi perso quella gara avremmo fatto 60 partite da imbattuti».