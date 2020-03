Una storia particolare legata al rinvio dei match di serie a causa del problema Coronavirus. Veloso, Murru e Ramirez aspettano il proprio destino. Il centrocampista del Verona doveva essere squalificato per Verona-Cagliari, dunque per Sampdoria-Verona, ma ora in teoria dovrebbe saltare Verona-Napoli dell’8 marzo. Murru e Ramirez invece non sarebbero stati disponibili per Inter-Sampdoria, dunque per Sampdoria-Verona, mentre ora Ranieri deve ragione in vista della Roma.