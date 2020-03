Tutto il mondo parla di Erling Haaland, attaccante 19 enne che sta impressionando proprio tutti. Il Borussia lo ha prelevato per 20 milioni di euro dal Salisburgo a gennaio, ma le big si muovono già per lui. Secondo quanto riporta “Don Balon”, il Real Madrid con il patron Florentino Perez avrebbe trovato un’intesa di massima con l’agente del giovane bomber, Mino Raiola, per il trasferimento alla corte di Zidane in estate del giocatore. 75 milioni di euro la cifra, ovvero l’ammontare della clausola rescissoria per il cartellino di Haaland.