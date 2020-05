Dal 18 maggio in molte regioni riapriranno i parrucchieri, infatti c’è stata un’apertura da parte del governo per garantire alle regioni con meno contagi la possibilità di allentare le misure restrittive. Secondo quanto riporta “Il Messaggero” è probabile che ciò avvenga per il 18 di maggio, ma i parrucchieri avranno delle regole ferree da seguire. Innanzitutto i clienti dovranno fornire le proprie generalità da inserire in un registro (cartaceo o digitale). La schedatura servirà per tracciare e fare il tampone ai clienti nello sfortunato caso che il parrucchiere dovesse essere visitato da una persona positiva al virus che sarà individuata dalla App Immuni. Si lavorerà su appuntamento e non sarà possibile per nessun cliente attendere all’interno del negozio il proprio turno. Inoltre i parrucchieri e barbieri dovranno avere delle visiere in plexiglass per evitare che l’inevitabile vicinanza aiuti eventualmente il virus a sfruttare le mucose degli occhi per infettare.