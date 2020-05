Bellissimo appello da parte degli ex autisti Amat, che sono disposti a guidare gratis, senza ricevere alcun compenso per il bene di Palermo. Di seguito l’appello lanciato al Comune e riportato dal “Giornale di Sicilia: “Vorremmo metterci a disposizione dell’amministrazione comunale, dell’azienda e soprattutto dei nostri ex colleghi, in questo particolare momento di grande difficoltà economica e sociale a tutela dell’intera comunità”. (Clicca qui per il video dell’appello)