La Protezione Civile della Sicilia ha appena diramato una nuova circolare, precisando che bar e ristoranti potranno essere aperti per servizi a domicilio e asporto pure la domenica e nei giorni festivi. Naturalmente c’è l’obbligo di non creare assembramenti e rispettare il metro di distanza, inoltre nella fila per l’asporto c’è l’obbligo di indossare le mascherine.