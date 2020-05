L’emergenza Coronavirus continua in Russia, i dati sono sempre più drammatici. All’inizio sembrava che il Paese governato da Putin potesse uscire indenne dalla pandemia che ha colpito il mondo intero, visto il numero dei contagi bassissimo. Adesso però, secondo quanto riporta “Open”, la situazione è drammatica e solo la città di Mosca ha più contagi dell’intera Cina. Come se non bastasse arriva la denuncia di Anastasia Vasilevna che parla dei studenti dell’università di medicina della Russa, costretti dalle loro università a prestare servizio nei reparti Covid degli ospedali senza tutele, protezioni adeguate e formazione.