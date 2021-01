Sara è una neonata che è stata abbandonata all’Ospedale dei bambini di Palermo, dopo aver contratto il coronavirus. La madre Maria, ha scontato due settimane di carcere dopo l’abbandono e adesso rivuole la sua bambina. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, la madre aveva lasciato Sara in ospedale con un parente, che però ha abbandonato la bambina. A sua difesa la madre ha detto testuali parole: « Non volevo abbandonare la mia bambina, l’avevo affidata a mia cognata per volare in Romania da mia sorella che stava morendo. Rivoglio Sara con me, quella bambina è mia figlia».

Adesso è in corso il procedimento per lo stato di adottabilità.