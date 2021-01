““Presto saremo nel pieno della campagna vaccinale e l’epidemia è ancora in corso – osserva Agostino Mozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico -. Prorogare lo stato di emergenza mi pare inevitabile e come minimo bisognerà arrivare a primavere inoltrata”. Adesso è stato prorogatolo stato di emergenza fino al 31 luglio. E’ quanto ha deciso il Governo con un Dpcm destinato a prolungare le misure dell’ultimo Consiglio dei Ministri. L’ipotesi più probabile è un rinvio di altri sei mesi che permetta all’Esecutivo in carica di adottare tutti i provvedimenti straordinari per fronteggiare la pandemia.