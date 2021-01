Gravissimo il dirigente della Roma Morgan De Sanctis: nella notte è restato coinvolto in un incidente automobilistico in via Cristoforo Colombo. Secondo quanto riporta “Il Messaggero”, l’ex portiere in queste ore è stato sottoposto a intervento chirurgico all’ospedale Agostino Gemelli a seguito di un’emorragia all’addome, l’intervento è riuscito e ora il dirigente si trova in terapia intensiva.