Questa mattina sono state consegnate a Palermo le autocertificazioni per l’emissione di 2mila buoni spesa. Come riferito dal Comune, delle prime 1.800 famiglie, nessuna era già nota ai servizi sociali. Di seguito il video, realizzato da Gds, che mostra una lunga fila di cittadini per richiedere gli aiuti alimentari offerti dal Comune per le famiglie maggiormente colpite da questa emergenza:

