Durante la sua diretta Facebook odierna, Matteo Salvini annuncia i prossimi passi dell’opposizione, rivolgendosi anche al Presidente della Repubblica Mattarella: “Mozione di sfiducia al ministro dell’Economia, convocazione immediata del Presidente del Consiglio in Parlamento, la mia pazienza è finita, ma soprattutto la vostra è finita. Li fermeremo, promesso. Buon venerdì santo, non finisce qui. Presidente Mattarella lei ci ha chiesto di collaborare, per un mese abbiamo collaborato, abbiamo ascoltato, abbiamo suggerito, abbiamo inventato, abbiamo accompagnato, ci hanno ascoltato zero. Di più, stanno prendendo delle decisioni alle spalle degli italiani, che pagheranno i nostri figli, solo per tirare a campare”.