La data individuata dalla maggior parte delle società per far svolgere ai calciatori le visite di idoneità sportiva è il 27 aprile. Sarà un passaggio importante per riprendere gli allenamenti, dal 4 maggio quando i calciatori si ritroveranno in campo per svolgere delle sedute a piccoli gruppi e con le precauzioni del caso. Niente utilizzo del pallone, almeno i primi tempi gli allenamenti si svolgeranno a secco. L’ingresso negli spogliatoi sarà consentito a piccoli gruppi, probabilmente fino al 12-13 maggio quando poi dovrebbe essere concesso l’utilizzo del pallone. Poi da fine mese, se l’emergenza Coronavirus lo consentirà, riprenderà il campionato. I singoli club nei prossimi giorni potrebbero individuare gli hotel nelle rispettive città dove eventualmente far alloggiare le squadre che dovrebbero vivere in una sorta di quartier generale da quando riprenderanno gli allenamenti.