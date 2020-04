Secondo quanto riportato da “Repubblica”, Giovanni Boncimino, fruttivendolo palermitano, ogni giorno vende i suoi prodotti in via Pomara a Villabate, ma da quando c’è il Coronavirus ha deciso di regalare carciofi, patate, sale e pomodori ai più bisognosi. «C’è chi si vergogna a chiedere e viene qui per comprare 50 centesimi di pomodoro, io prendo un chilo e glielo regalo, siamo tutti sulla stessa barca”, dice il fruttivendolo solidale».