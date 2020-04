Secondo quanto evidenzia “Palermo Today”, andavano in giro lungo statale 113, dalle parti di Cinisi, senza un apparente motivo ma con 100 grammi di marijuana nascosti sotto i tappetini dell’auto. I carabinieri di Cinisi hanno arrestato una coppia di Terrasini con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari stavano effettuando un servizio di prevenzione e controllo finalizzato anche alla verifica sul rispetto della normativa relativa all’emergenza sanitaria quando una pattuglia ha intercettato un’auto a bordo della quale c’erano un uomo e una donna di 37 anni, G.P. e E.M., entrambi noti alle forze dell’ordine. “I 37enni – spiegano dal Comando provinciale – non hanno fornito giustificazioni convincenti che motivassero la loro presenza in strada e pertanto i militari, insospettiti, hanno proceduto a una perquisizione rinvenendo all’interno del veicolo 100 grammi di marijuana”. Questa mattina l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto in videoconferenza disponendo solamente per l’uomo la misura cautelare dei domiciliari con braccialetto elettronico.