Per individuare più rapidamente la variante inglese del Coronavirus, nelle prossime settimane arriverà nei laboratori un test veloce che aiuterà a scoprire se un caso positivo al Covid è stato infettato da una delle tre principali in circolazione.

Il test veloce, come riporta “Gds.it”, sarà disponibile da marzo con l’obiettivo di verificare sulle persone già individuate come positive al coronavirus, se sono state contagiate da una delle tre variante più in circolazione: quella inglese, la brasiliana e la sudafricana, spiega Massimo Ciccozzi, l’epidemiologo molecolare dell’Università Campus Biomedico di Roma, uno degli istituti che lo riceverà.





“Si tratta di un test molecolare sul genoma, già testato – ha spiegato Ciccozzi – in questo modo sarà possibile individuare velocemente (2 ore circa) se una persona è colpita da una variante. Sulla base del risultato ottenuto poi il campione deve essere sequenziato per capire quale variante sia. In questo modo si potrà avere la prevalenza delle varianti che circolano”. Sulla situazione nel nostro paese Ciccozzi ha spiegato che tutte le varianti sono riferibili a casi di persone che avevano viaggiato.