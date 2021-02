Dybala, il calvario continua. «Paulo non sarà disponibile – annuncia Andrea Pirlo -. Purtroppo invece di migliorare le cose rimangono uguali. Il dolore al ginocchio persiste quindi bisogna aspettare ancora qualche giorno».

Niente da fare, quindi, per l’argentino che deve rinviare il rientro. Sembrava tutto pronto per il ritorno in campo, questa sera contro il Crotone, anche solo per uno spezzone di gara per iniziare a riprendere il ritmo partita e invece ieri è arrivata la doccia fredda. È necessario pazientare ancora e utilizzare la massima prudenza; appuntamento rinviato, chissà, alla sfida col Verona.





Sono passati 43 giorni da quel 10 gennaio quando l’ex rosa Dybala si è infortunato contro il Sassuolo e il periodo di assenza è raddoppiato: inizialmente era stato stimato in 15-20 giorni mentre ora siamo appunto quasi a un mese e mezzo. Il calvario continua.