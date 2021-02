Pronto il primo decreto del Governo Draghi.

Questa mattina nel Consiglio dei ministri si discuterà sulle misure per la gestione della pandemia a partire dal punto fermo dello stop agli spostamenti tra le Regioni, che sarà prorogato fino al 27 marzo.





Secondo quanto riporta “Open.Online”, il nuovo provvedimento scatterà dal 5 marzo con buona parte delle restrizioni finora in vigore confermate, compreso il coprifuoco e le visite ad amici e parenti, e qualche novità, a partire dall’organizzazione delle fasce di rischio con possibili lockdown provinciali, passando per le possibili riaperture differenziate per le attività, soprattutto per quelle chiuse da tempo.