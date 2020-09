Come riportato da “Teleclubitalia” torna il lockdown in Campania. Questa volta però riguarda soltanto un piccolo comune dell’Irpinia, Sperone, in provincia di Avellino.

Dopo il boom di contagi registrato in queste ore, infatti, il sindaco Marco Alaia ha imposto infatti con un’ordinanza l’obbligo di uscire soltanto per ragioni di stretta necessità.