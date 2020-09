Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe intervenuto attraverso le colonne de “Il Messaggero” si è espresso sulla questione stadi:

«Per me non ci sono ancora le condizioni per poter riaprire gli stadi al pubblico. In questa fase in cui i contagi purtroppo stanno crescendo, è sicuramente una decisione sbagliata. Credo, invece, che bisognerebbe aspettare almeno un mese dopo la riapertura delle scuole, per capire bene come evolverà la situazione sanitaria, prima di poter prendere una decisione sulla riammissione seppure parziale degli spettatori all’interno degli stadi».