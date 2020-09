Come riportato da “Teleclubitalia” preoccupa la situazione epidemica a Formia. Nella cittadina in provincia di Latina è scoppiato un vero e proprio focolaio di coronavirus. A rendere noti i risultati dell’ultima sequenza di tamponi effettuati è la Asl di Latina. Al momento si contano 17 positivi, legati a una pescheria molto nota in città.