Nessun contagio “domestico” in Cina. E’ la prima volta da quando è partita la pandemia. 34, invece, i casi di positività arrivati dall’esterno. Sono i dati resi noti dalla Commissione Nazionale della Salute, ma dimostrano come la pandemia sia sotto controllo a Wuhan, dove il virus è “nato” a dicembre, e nella provincia di Hubei. Ieri, per la prima volta i morti europei hanno superato quelli asiatici.