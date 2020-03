L’edizione odierna de “La Repubblica – Milano” si sofferma sull’emergenza Coronavirus. La direzione della Protezione civile della Lombardia ha chiesto di fermare i lavori relativi all’ospedale degli Alpini. Con una motivazione drammatica: non ci sono medici per farlo funzionare. Lo ha annunciato Giorgio Gori, sindaco di Bergamo: «E’ una doccia fredda, dopo il via libera arrivato solo martedì sera. E’ un preoccupante segno di incertezza e di confusione nella gestione di un’emergenza che richiede idee chiare e decisioni certe. Era chiaro a tutti che un ospedale da campo si poteva realizzare solo avendo certezza rispetto alla disponibilità del personale necessario e delle attrezzature. Se questa certezza non c’era, e a leggere la comunicazione del Direttore Generale della Protezione civile della Regione si capisce che ancora non c’è, non si doveva far partire la macchina, mobilitare risorse, esporre i vertici nazionali della Protezione Civile e le istituzioni locali. Mi auguro vivamente che si tratti solo di uno stop temporaneo e che la soluzione si trovi nelle prossime ore».