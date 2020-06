Continuano a calare i pazienti attualmente positivi al Coronavirus in tutta la Lombardia. Oggi sono 17.024, ieri 17.340, il giorno prima 17.857: si tratta di 316 pazienti in meno nelle ultime 24 ore. Se, invece, le vittime ieri erano 25, oggi sono 31. Il totale dei deceduti è arrivato a 16.405 (ieri 16.374). Il numero di casi positivi in più è, invece, 272 mentre ieri erano 252 per un totale di 91.204 casi dall’inizio della pandemia.

In terapia intensiva vengono segnalati 97 pazienti, esattamente come ieri. I ricoverati negli ospedali della regione sono 2.357 (-131) mentre ieri si fermavano a 2.488 (-77). Il totale delle persone dimesse o guarite è di 57.775. Nelle ultime 24 ore, infine, il numero dei tamponi effettuati è di 14.837 contro i 13.376 di ieri. Il totale è di 873.831.