La situazione si complica sempre di più in casa Catania. Il club etneo è in attesa di un passaggio di proprietà ma mancano diversi stipendi e alla vigilia della preparazione per i playoff tanti calciatori potrebbe rifiutare la convocazione. Stando a quanto riferito da “Unica Sport”, questi sono almeno i sei giocatori pronti a dare forfait: Furlan, Esposito, Pinto, Calapai, Rizzo e Dall’Oglio. In attesa dello svincolo invece Di Molfetta.