Per il secondo giorno in Sicilia non si registrano nuovi contagi da coronavirus. Una buona notizia che fa capire quanto la Regione sia sulla strada giusta per sconfiggere l’epidemia.

Non solo: i ricoverati sono ormai 37 e di questi “solo” tre sono ancora in terapia intensiva. Invariato rispetto a 24 ore fa anche il quadro delle vittime, rimaste ferme a 279: l’ultimo decesso era stato segnalato a Caccamo, con una settantenne morta dopo 3 mesi di coma.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, negli ultimi due giorni (11 e 12 giugno) aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 176.233 (+4.849 rispetto a mercoledì 10 giugno), su 147.871 persone: di queste sono risultate positive 3.455 (0), mentre attualmente sono ancora contagiate 841 (-12), 2.335 sono guarite (+11) e 279 decedute (+1).

Degli attuali 841 positivi, 37 pazienti (-9) sono ricoverati – di cui 3 in terapia intensiva (-3) – mentre 804 (-3) sono in isolamento domiciliare.