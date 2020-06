Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli, è stato protagonista di una quarantena extra lusso. Il Pocho ha trascorso il periodo in spiagge insieme alla sua fidanzata, Natalia Borges: avrebbero passato due mesi sull’isola di Saint Barth. Adesso è, invece, volato verso Saint Tropez. Stando a quanto riferiot da “Il Corriere dello Sport”, Ogni settimana di alloggio che Lavezzi e la sua ragazza hanno trascorso nelle Indie occidentali francesi è costata 175 mila euro, qualcosa come 25 mila euro a notte. A questo vanno aggiunte le spese extra che implicano un soggiorno di fascia alta. Ma se c’è qualcosa che il Pocho ha imparato durante il suo periodo in Europa, è il gusto raffinato per la bella vita. I vini esclusivi serviti al tavolo superano di gran lunga lo stipendio di qualsiasi lavoratore argentino. Ogni bottiglia costa tra 400 e 4.000 euro.