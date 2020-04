L’emergenza Coronavirus continua in Italia, ma già è in preparazione la fase 2 per il post pandemia. Una delle ultime attività ad aprire saranno barbieri e parrucchieri, infatti secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it”, la loro ripresa inizierà probabilmente a fine maggio e dovranno rispettare alcune regole. La prima riguarda gli appuntamenti, infatti i barbieri lavoreranno solo su appuntamenti per evitare assembramento di persone. Inoltre allungheranno l’orario di lavoro dalle 8 alle 21 e lavoreranno 6 giorni su 7 e non 5 su 7. Per quanto riguarda la sterilizzazione e le regole igieniche, ci saranno il gel disinfettante per i clienti all’ingresso, copriscarpe usa e getta, i coprigiacche monouso, camici, asciugamani usa e getta sigillati, mascherine e guanti obbligatori per tutti. Anche gli strumenti di lavoro cambieranno: ci saranno infatti pettini e spazzole disinfettate, imbustate e sigillate, oltre a poltrone coperte da coprispalle monouso e igienizzate tra un cliente e l’altro.