L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ciò nonostante ci sono ancora alcune persone che non rispettano le norme contenute nel dpcm del Premier Conte. Appunto per questo, secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia”, a Palermo sarà una Pasquetta blindatissima, con tantissimi posti di blocco e tetti sorvegliati, per evitare che succedano le stesse cose di ieri allo Sperone. Inoltre sia la riserva di Montepellegrino che il parco della Favorita rimarranno chiusi.