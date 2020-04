Dopo un primo calo dei decessi da coronavirus, la Spagna si avvia a riaprire parte delle attività commerciali. I contagi nel Paese, secondo al mondo dopo gli Stati Uniti con 166.831 casi, restano alti. Ieri inoltre si è registrato nuovamente un lieve aumento del numero di morti, saliti quindi a 17.209. Ma Madrid sembra pronta a lanciare nonostante tutto la fase 2. “Abbiamo voglia di tornare nelle strade, ma il nostro desiderio ancora più grande è vincere la guerra ed evitare una ricaduta”, ha detto il primo ministro Pedro Sanchez, avvertendo che “la vittoria è ancora lontana”. La decisione del governo Sanchez è stata fortemente opposta sia dagli esperti sanitari che da diverse autorità politiche, in particolare in Catalogna. Ad ogni modo, i lavoratori dell’edilizia e dell’industria (anche di attività quindi, non essenziali) torneranno a lavoro dopo un lockdown di settimane iniziato lo scorso 30 marzo.