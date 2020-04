Intervistata dalla rivista Caras, Oriana Sabatini fidanzata di Paulo Dybala, è tornata a parlare del Coronavirus: «Non mi sono mai fatta prendere dal panico – afferma la donna – perché quando sono risultata positiva ho pensato che i giovani non fossero molto colpiti. Diventi consapevole delle cose quando il tuo corpo le sta provando. Mi manca ancora il respiro. Non si sa molto del virus, i nostri medici ci hanno raccomandato di non allenarci, ma non ci hanno dato farmaci, dal momento che non ci sono medicine, ma ci hanno dato vitamine ed effervescenti. Ho già avuto un test negativo, ma devo fare un secondo test. Volevamo anche andare a Dubai, dove non c’è pericolo, perché qui in Italia la situazione è difficile, poi abbiamo scartato l’idea. La cosa più saggia da fare è stare a casa e aspettare che tutto finisca”.