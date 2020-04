Una denuncia arriva direttamente dall’Eco di Bergamo. In prima pagina, il quotidiano, scrive quella che è la cruda realtà, ovvero il numero esatto di vittime nella città lombarda. Una rilevazione condotta insieme a InTwig, agenzia di ricerca e analisi dati, secondo la quale il numero reale dei morti per il Covid-19 nella provincia di Bergamo sarebbe almeno 4.500, in un mese. Di seguito il Tweet di Giorgio Gori: