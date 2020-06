Xhoni Mustafaraj, calciatore classe 2002 della Pergolettese, ha svelato un aneddoto che avrebbe del clamoroso a proposito del Coronavirus. Il calciatore di origini albanesi, che vive a Lodi, potrebbe essere stato malato di Coronavirus prima del famoso paziente 1 di Codogno. Mustafaraj ha dichiarato a ‘Le Iene’: «Era sabato primo febbraio, ho giocato e fatto anche un goal, dopo però ho iniziato a sentirmi male, avevo 38 e mezzo di febbre, soprattutto facevo fatica a respirare e non ce la facevo a muovermi. I miei genitori mi sono venuti a prendere, mi hanno portato letteralmente in braccio a letto e poi hanno chiamato il 118, mi hanno ricoverato nella notte. In terapia intensiva mi sono venuti a trovare amici e parenti che potevano entrare senza mascherina, sono stato due settimane in quel reparto, da solo in una stanza e spero di non aver contagiato qualcuno. Spero anche che il mio racconto possa essere utile, quando mi hanno dimesso il 26 febbraio la diagnosi era rabdomiolisi». Il giocatore sarebbe risultato positivo al test sierologici e sarebbe confermato dunque il suo contatto con il Covid-19.