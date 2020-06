Due valigette metalliche lasciate sul marciapiede in viale Lazio, secondo quanto riporta “Palermotoday.it”, hanno fatto pensare ad un possibile ordigno. Al loro interno però, c’erano solo strumenti e materiale sanitario per dentisti. Per alcuni minuti un tratto di strada è stato interdetto al passaggio e sul posto sono arrivate diverse pattuglie della polizia municipale, due volanti della polizia e un mezzo dei vigili del fuoco.